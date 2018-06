Intanto la nave Aquarius della ong Sos Mediterranée è salpata per Valencia alle 21 di martedì sera, così come le navi italiane Dattilo e Orione

La nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba, è a arrivata a Catania. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio. Cinque dei migranti, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in ospedali siciliani di Agrigento e Palermo con elicotteri del 118, dopo un primo trasbordo a Lampedusa.

Salvini attacca la Francia: “Fanno i fenomeni”

“I francesi fanno i fenomeni, ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l’Italia, tra cui moltissime donne e bambini – ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini -. Sommessamente ricordo poi che, sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia. L’Italia oggi è tornata centrale e ha risvegliato l’Europa, spero che tutti i Paesi diano il loro contributo per l’obiettivo comune: difesa delle frontiere esterne, difesa del Mediterraneo”.

Farnesina convoca ambasciatore francese

Il duro scontro di ieri sulla questione migranti ha acceso i riflettori su Italia e Francia. Dopo le parole del presidente Macron, che ha accusato Roma di “cinismo e irresponsabilità”, la Farnesina ha convocato l’ambasciatore francese in Italia.

La situazione desta attenzione su diversi fronti. “Siamo preoccupati per quello che è accaduto – ha detto Marco Rotunno, dell’ufficio comunicazione di Unhcr Italia, ai giornalisti presenti a Catania per lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti -. L’Italia ha in generale una grande tradizione di rispetto dei diritti umani e di accoglienza, lo ha dimostrato varie volte, e anche di navi che hanno effettuato soccorsi nel Mediterraneo a prescindere dalla tipologia della nave”.

Migranti, nuovi sbarchi in Sicilia

Sul molo è pronto il personale per lo sbarco e sono presenti anche investigatori della squadra mobile della Questura delegati dalla Procura distrettuale di Catania a svolgere le indagini del caso. I migranti sono quasi tutti eritrei, molte famiglie con bambini. Una donna, come riporta l’Ansa, dichiara ai cronisti: ” Siamo sulla nave da tre giorni, oggi sono molto contenta: viva l’Italia”.

Intanto la nave Aquarius della ong Sos Mediterranée è salpata per Valencia alle 21 di martedì sera, così come le navi italiane Dattilo e Orione. Lo rende noto la stessa organizzazione non governativa. Le tre navi navigano con a bordo le 630 persone soccorse 72 ore fa.