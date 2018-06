Tra gli arrestati compaiono il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (FI), l'imprenditore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone e l'ex assessore Michele Civita del Pd

Ci sono politici e imprenditori tra i nove indagati finiti in manette (sei in carcere e tre ai domiciliari) nell’inchiesta dei carabinieri di Roma sul nuovo stadio dell’AS Roma calcio. Il Nucleo Investigativo del Comando provinciale ha eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Roma nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina denominata “Rinascimento“.

È stata scoperta “un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione”, nel quadro delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo impianto sportivo del club giallorosso.

Nuovo stadio della Roma, 9 arresti per corruzione

Tra gli arrestati compaiono anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (FI), l’imprenditore Luca Parnasi e il presidente di Acea, Luca Lanzalone. Quest’ultimo ha seguito, in altra veste, il dossier sulla struttura che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. In manette è finito anche l’ex assessore regionale ed attuale consigliere regionale Michele Civita del Pd.

Lanzalone, tra il gennaio e il febbraio del 2017, nelle vesti di consulente per il M5S, portò avanti una mediazione con l’amministrazione comunale e la Eurnova, la società dell’imprenditore Luca Parnasi (anch’egli arrestato questa mattina) che acquistò i terreni dell’ippodromo di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura, dalla società Sais della famiglia Papalia. La mediazione ha portato ad una modifica del primo progetto con una riduzione delle cubature degli immobili “extra stadio” e la cancellazione delle due torri del grattacelo che sarebbero dovute sorgere in prossimità del’impianto.

Le reazioni del mondo politico

“Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte sappiamo che alle 12 c’e’ una conferenza stampa della procura al momento non esprimiamo alcun giudizio”, ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Se è tutto regolare, spero che progetto stadio possa andare avanti”.

Ma le opposizioni alzano la voce: “Luca Lanzalone, braccio destro di Raggi e Nogarin, superconsulente per lo stadio imposto dalla sindaca di Roma nientemeno che alla presidenza di Acea, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere proprio sul nuovo stadio della Roma – scrive su cebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi – Il 5 marzo, il giorno dopo le elezioni, era al Parco dei Principi a festeggiare insieme a Luigi Di Maio. Fu mandato a Roma e Livorno da Genova. Grillo, Di Maio, Raggi e tutto M5s devono molte spiegazioni. Nessuno parla?”.

“Lo Stadio della Roma non potrà essere realizzato, almeno per il momento, e la Procura deve disporre il blocco immediato dell’intero progetto”. A chiederlo è il Codacons, che si costituisce oggi stesso parte offesa nell’inchiesta della magistratura. “Di fronte alla gravità dei fatti contestati dalla Procura è evidente che lo Stadio della Roma deve essere bloccato immediatamente, allo scopo di evitare ulteriori danni alla collettività e la prosecuzione dei reati”, spiega Codacons.

In tal senso, in qualità di parte offesa rappresentativa degli utenti e di associazione ambientalista, “presenteremo istanza urgente alla Procura chiedendo il sequestro di tutti gli atti amministrativi relativi allo Stadio, e la sospensione dell’iter per la realizzazione del progetto di Tor di Valle”. “I nostri timori circa lo Stadio della Roma, purtroppo, hanno trovato riscontro, a dimostrazione che l’opera non può essere realizzata senza ripercussioni negative per la collettività – conclude l’associazione”, ha concluso il Codacons