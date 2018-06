Agli uomini di Stellone basterà un pareggio nella partita di ritorno in terra ciociara, in programma sabato sera

Nell’andata della finale playoff di Serie B il Palermo si impone per 2-1 sul Frosinone, ribaltando il vantaggio iniziale firmato Ciano con il bel gol di uno scatenato La Gumina e la decisiva autorete di Terranova nel finale. Risultato importante in vista del match di ritorno, in programma sabato sera allo Stirpe. I ciociari avranno una sola opzione a disposizione per tornare in Serie A, la vittoria davanti al pubblico amico.

I padroni di casa si dispongono in campo con la difesa a 3, e torna nell’undici titolare Nestorovski, al fianco di La Gumina. Alle loro spalle Coronado, a testimonianza della volontà di Stellone di ipotecare il risultato già nella partita di stasera. Confermata la coppia Ciano-Dionisi per Longo, che ritrova sulla fascia destra Paganini, ma deve fare ancora a meno di Brighenti e Daniel Ciofani.

Neanche il tempo di cominciare e Ciano dopo soli cinque minuti ammutolisce subito il Renzo Barbera, con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Pomini. La reazione dei rosanero è immediata, e Nestorovski protesta per un dubbio contatto in area con Terranova, sul quale l’arbitro Chiffi lascia correre. Il Palermo è vivo, ma fatica a trovare il varco giusto per arrivare dalle parti di Vigorito.

Ancora il centravanti macedone, il più attivo dei suoi, ci prova con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, che termina di poco a lato. Ancora una volta, non mancano le recriminazioni per una trattenuta sul numero 30, proprio al momento di colpire a rete. Gli uomini di Stellone insistono, a caccia del gol del pari, e si rende pericoloso ancora su calcio piazzato, con Dawidowicz, che stacca più in alto di tutti.

In chiusura di primo tempo il Frosinone ha la grande occasione per il pareggio, ma Dionisi cicca il pallone con il sinistro. Una vecchia legge del calcio afferma che a un gol sbagliato segue un gol subito, e La Gumina la applica in maniera inflessibile, con un destro dal limite che infila Vigorito per l’1-1 all’intervallo.

Al rientro in campo, il Palermo prova a premere sull’acceleratore, a caccia del gol del vantaggio, senza trovare il guizzo giusto con uno scatenato La Gumina. Paganini, che aveva compiuto un mezzo miracolo per esserci, si deve arrendere e chiede il cambio, rimpiazzato da Frara, mentre Stellone tenta il tutto per tutto inserendo Trajkovski al posto di Rispoli.

Le girandole di sostituzioni non alterano l’andamento della gara, ma è Nestorovski ad avere la grande occasione per il 2-1, fallendola con una conclusione strozzata all’altezza del dischetto del rigore. Sono, però, le prove generali: ancora sugli sviluppi di un corner è Terranova a infilare il proprio portiere sul primo palo, per il più beffardo degli autogoal.

Da lì in poi, il Frosinone prova a rovesciarsi in avanti, cercando in maniera caotica la rete che rimetterebbe in parità in risultato, ma non riesce a presentarsi dalle parti di Pomini, in un finale particolarmente acceso sotto il profilo nervoso.

TABELLINO

PALERMO-FROSINONE 2 – 1

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Struna (dal 31′ s.t. Szyminski), Rajkovic, Dawidowicz; Rispoli (dal 23′ s.t. Trajkovski), Murawski, Jajalo, Aalesami; Coronado; La Gumina (dal 45′ s.t. Rolando), Nestorovski. A disposizione: Posavec, Maniero, Accardi, Fiore, Ingegneri, Fiordilino, Gnahoré, Balogh, Moreo. All.: Stellone.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Paganini (dal 17′ s.t. Frara), Koné, Gori, Sammarco (dal 39′ s.t. Maiello), Crivello; Dionisi, Ciano. A disposizione: Bardi, Russo, Verde, Beghetto, Besea, Chibsah, Soddimo, Matarese, Volpe. All.: Longo.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova.

Marcatori: 5′ p.t. Ciano (F), 45′ p.t. La Gumina (P), 36′ s.t. aut. Terranova (P).

Note: ammoniti Murawski (P), Frara (F).