Virginia Stablum, dopo che è trapelata la notizia della fine della sua relazione con Nicolò Brigante, nata all’interno di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua con delle stories sul suo profilo Instagram.

Ecco cosa ha detto:

Ciao ragazzi, ho visto che c’è un po’ di subbuglio nel web e quindi volevo fare un attimo di chiarezza sulla situazione. Onestamente continuo a pensare alla storia con Nicolò e se ha mai effettivamente avuto una possibilità, e oggi mi chiedo se lui fosse veramente pronto a scegliere o meno. I suoi comportamenti fuori dal programma non sono mai stati in linea con quello che noi abbiamo vissuto nel programma, con quello che voi avete vissuto con noi: emozioni, trasporto, attrazione anche fisica.

Onestamente non sono andata a Uomini e Donne certa di trovare l’amore ma, come voi sapete, sono rimasta fino alla fine perché pensavo di averlo trovato.

In realtà Nicolò dalla prima sera è stato molto freddo e distaccato. Io inizialmente l’ho letto come segno di rispetto infatti l’ho apprezzato molto, però con il tempo questo rispetto è diventato distacco e il distacco è diventato distanza. Non sono dispiaciuta tanto per il fatto che sia finita, perché la magia purtroppo si è spenta nel momento in cui si sono spenti i riflettori un minuto dopo la scelta, ma più che altro per il fatto che Nicolò non ha avuto il coraggio di ammettere che tra noi non era mai veramente cominciata.

Diciamo che in qualche modo ha allungato l’ambiguità del nostro rapporto senza dargli mai veramente la possibilità di esistere. Da parte mia ho provato ad attendere, a condividere, a spiegare, a spingere, a cercare di essere presente, però purtroppo, è difficile, è veramente difficile costruire una storia da soli. Io da parte mia chiedevo solo rispetto però per lui forse non era il momento.

Certamente come avete letto nel suo e nel mio post, la decisione è condivisa appunto perché non ci sono rancori tra noi e non penso ci sia nulla da dire o da aggiungere. Ragazzi, vi dico queste cose non per ledere a lui, o a nessun altro ma semplicemente per la sincerità che da sempre mi lega a voi e il rispetto di voi che ci avete sempre supportato.

Foto da Instagram