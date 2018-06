In Italia otto bambini su dieci tra i 3 e i 5 anni sanno usare il cellulare dei genitori

I professionisti della Società italiana di pediatria hanno pubblicato un documento ufficiale sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici da parte dei bambini da 0 a 8 anni di età. Tante le raccomandazioni per i genitori, tra le quali quello di limitarne l’uso a massimo un’ora al giorno nei bimbi tra i 2 e i 5 anni e al massimo due ore al giorno per quelli tra i 5 e gli 8 anni.

No categorico invece per i piccoli che ancora non hanno compiuto i due anni e sconsigliato l’uso durante i pasti o prima di andare a dormire. Il report degli esperti, pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics, è stato presentato a Roma in occasione del 74esimo Congresso italiano di pediatria.

In Italia otto bambini su dieci tra i 3 e i 5 anni sanno usare il cellulare dei genitori, i quali il più delle volte sono troppo permissivi: il 30% dei genitori utilizza infatti lo smartphone per distrarli o calmarli già durante il primo anno di vita, mentre il 70% al secondo anno.