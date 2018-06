Trump, nomination al Nobel per la Pace

La nomina arriva da due politici norvegesi dopo lo storico incontro in Nord Corea con il leader Kim Jong-un

Due politici norvegesi hanno nominato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il Premio Nobel per la Pace, dopo lo storico incontro in Nord Corea con il leader Kim Jong-un. Lo scorso maggio, Trump aveva già ricevuto una nomination per aver messo fine alla guerra di Corea da un gruppo di repubblicani statunitensi.

Entrambi i politici norvegesi a sostegno della nomination di Trump al Nobel per la pace sono membri del Progress Party. Christian Tybring-Gjedde, un deputato ed ex ministro della giustizia a favore di Willy Amundsen ha detto che Trump “ha compiuto un enorme e importante passo nella direzione del disarmo, della pace e della riconciliazione tra Nord e Sud Corea”.

Non è ancora certo se il presidente Usa entrerà nella rosa dei candidati del 2018, perché il processo di valutazione si conclude generalmente a febbraio, inoltre il comitato non può rivelare pubblicamente chi è stato nominato, ma il recente appoggio dei politici norvegesi e americani potrebbe portare Trump tra i candidati per il 2019.