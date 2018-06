Scopre che il marito è gay, divorziano dopo 58 anni

Lo avrebbero tradito alcuni sms inequivocabili, così il marito ha confessato di amare un altro uomo

Una coppia di origini piemontesi, insieme da 58 anni, ha deciso di divorziare dopo che la donna, 82 anni, ha scoperto che il marito, di 86 anni, è gay. Lo avrebbero tradito alcuni sms inequivocabili, così il marito ha confessato di amare un altro uomo.

Si sono conosciuti nel 1957 e tre anni dopo si sono sposati. Per tutto questo tempo hanno condotto una vita serena, sono anche diventati nonni e negli ultimi anni si erano trasferiti in Sicilia, ma durante una vacanza in Sardegna è arrivata la doccia fredda. La donna ha scoperto tramite sms che il marito è gay, così, messo alle strette dalla moglie, l’uomo ha confessato di avere una relazione con un uomo conosciuto per lavoro.