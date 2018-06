"I bianconeri sarebbero la squadra perfetta per mio figlio, lì lotterebbe per la Champions League e il Pallone d'Oro"

Sergej Milinkovic-Savic deve ancora scendere in campo con la sua Serbia (debutto domani con il Costa Rica) nei Mondiali di Russia 2018, ma Claudio Lotito già gongola al pensiero di una valutazione pronta a impennarsi grazie alle prestazioni del gigante della Lazio. Paris Saint-Germain e Manchester United sono da tempo sul giocatore, ma il padre del classe 1995 ha le idee chiare su quale dovrebbe essere la sua prossima squadra.

Intervistato da Tuttosport, papà Nikola ha commentato così le prospettive di mercato per il figlio: “La Juventus sarebbe la squadra ideale per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità”.

“Con giocatori di altissimo livello come Dybala e Douglas Costa – prosegue Milinkovic-Savic senior – Sergej potrebbe vincere campionato e Coppa Italia, e puntare alla conquista della Champions League. In tal caso, chi lo sa, avrebbe anche le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Solo giocando nelle grandi europee è possibile conquistarlo”.