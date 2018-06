Tutte le date, i dettagli e i consigli per non prendere fregature durante i prossimi saldi estivi

Manca davvero pochissimo all’inizio dei saldi estivi. Dopo il cambio di stagione, vi siete resi conto che urge rinnovare il guardaroba con qualche capo di tendenza o qualche passe-partout da sfruttare in qualsiasi occasione. Che sia la maglia che avete addocchiato da qualche settimana o l’occasione imperdibile da non farvi sfuggire, il periodo dei saldi è il momento propizio per fare affari e trovare tutto ciò che cercate per rinfrescare il vostro look.

La data ufficiale in Italia è fissata per il 7 luglio, seppur con qualche distinzione da regione a regione. La Sicilia infatti anticiperà i saldi estivi all’1 luglio, secondo un decreto emanato dall’assessore alle Attività Produttive Mimmo Turano per favorire gli acquisti delle famiglie e le vendite dei commercianti.

Tutte le date dei saldi estate 2018:

Abruzzo: dal 7 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 7 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 7 luglio all’1 settembre

Campania: dal 7 luglio al 30 agosto

Emilia-Romagna: dal 7 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia-Giulia: dal 7 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 7 luglio per sei settimane

Liguria: dal 7 luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 7 luglio al 30 agosto

Marche: dal 7 luglio all’1 settembre

Molise: dal 7 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 7 luglio per 8 settimane

Puglia: dal 7 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 7 luglio al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 7 luglio all’1 settembre

Umbria: dal 7 luglio al 30 agosto

Valle D’Aosta: dal 7 luglio all’1 settembre

Veneto: dal 7 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Trento: dal 1° luglio al 12 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: le date vengono determinate autonomamente dai commercianti

Attenzione però alle truffe. Accade infatti che con il delirio da saldi i commercianti cerchino di fare i furbetti falsificando prezzi e cartellini. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Codacons ha stilato un decalogo utile ad evitare fregature.

Decalogo Codacons per evitare fregature con i saldi