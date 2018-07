Lo chef Pino Farina presenta la ricetta della sua “Cupoletta di cernia con zucchinette e pistacchi di Bronte su vellutata di pesce allo Zafferano”

Una ricetta semplice e veloce, che racchiude la freschezza del mare e la leggerezza delle verdure in una presentazione raffinata ed elegante. È la Cupoletta di cernia con zucchinette e pistacchi di Bronte su vellutata di pesce allo Zafferano dello chef Pino Farina, per portare a tavola un piatto da chef con il quale stupire i vostri commensali.

Cupoletta di cernia su vellutata di pesce – Ingredienti

Per la cupoletta:

300 gr di filetti di cernia

200 gr di zucchine tagliate a fette e sbollentate

150 gr di pan grattato

70 gr di pistacchi tritati

70 gr di mandorle in scaglie

70 gr di olio extra vergine d’oliva

70 gr di prezzemolo tritato

3 gr di sale

2 gr di pepe

Per la vellutata di pesce allo zafferano:

500 gr di brodo di pesce

5 gr di zafferano

60 gr di burro

60 gr di farina 00

2 gr di pepe bianco

3 gr di sale

Per la decorazione:

50 gr di buccia di melanzana tagliata a julienne e fritta

Procedimento. Foderare 4 formine mezze sfere da 100 gr con i filetti di cernia e le zucchine. Farcire con pan grattato aromatizzato all’olio extra vergine d’oliva, pistacchi, mandorle e prezzemolo. Chiudere con le zucchine ed infornare a 180°C per 10 minuti. Servire con il fumetto (legato) di pesce allo zafferano, adagiarvi sopra la cupoletta e guarnire con la buccia di melanzana fritta.

Lo chef Pino Farina

Pino Farina è uno chef che vive il suo lavoro con serietà ed entusiasmo. Nato a Pantelleria, è cresciuto in un ambiente semplice nel quale ha imparato sin da subito a valorizzare i principi di onestà e rispetto per il lavoro, trasmessi dalla famiglia. L’amore per la cucina, nato negli anni Settanta, porta Pino Farina in prestigiosi ristoranti, sia in Italia che all’estero e durante la sua carriera consegue numerosi riconoscimento di merito, che lo riportano ai sapori e agli odori della sua terra, la Sicilia.Oggi lo chef Pino Farina è un affermato professionista riconosciuto executive chef da associazioni di categoria nazionali quali la F.I.C. ente nazionale, iscritto al club degli chef di Palermo.Insignito al “Collegium Cocorum” e riconosciuto Maestro di cucina ed Executive chef, attualmente chef Pino Farina è responsabile di una struttura per ricevimenti e banqueting.