"Vattene via sporco negro" gli avrebbero urlato gli aggressori durante il pestaggio, intanto si è scatenata la polemica tra i politici e sul web

I carabinieri hanno individuato e denunciato uno degli aggressori del giovane senegalese di 19 anni, picchiato e offeso con insulti razzisti in piazza Santa Caterina da Siena a Partinico, in provincia di Palermo. L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri, mostrando le ferite al labbro e alle orecchie, che gli aggressori gli hanno procurato mentre gli urlavano: “Vattene via sporco negro”.

Palermo, senegalese aggredito: fermato un uomo

Il giovane richiedente asilo, da due anni ospite di una comunità, stava servendo ai tavoli di un bar quando è stato assalito da un gruppo di ragazzi. Dalle indagini, i carabinieri hanno individuato uno dei giovani che ha preso parte al pestaggio, lo hanno fermato e lo stanno interrogando.

Ennesimo episodio di razzismo tra le città italiane, da metà giugno ad oggi sono almeno otto i casi di aggressione, con 9 feriti. A Partinico, il senegalese è stato aggredito da 7 ragazzi che prima gli hanno tirato le orecchie urlandogli frasi razziste, poi lo hanno preso a calci e pugni mentre uno di loro lo teneva fermo. Il giovane è stato medicato e le sue ferite guariranno in una settimana.

Il senegalese è stato aggredito da sette ragazzi che prima gli hanno tirato le orecchie dicendogli frasi razziste e poi lo hanno preso a calci e pugni mentre uno del gruppo lo teneva fermo. Il 19enne è stato medicato per le ferite al labbro e alle orecchie, guaribili in sette giorni. “Non ho reagito perchè non alzo le mani – ha raccontato -. Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si fa”.

Senegalese aggredito, le reazioni tra i politici e sul web

Il caso ha scatenato anche una polemica politica. “Aspettiamo da Salvini una parola netta di condanna contro chi spara sugli immigrati”, dice il governatore della Toscana Enrico Rossi(Leu), riferendosi al “ripetersi sempre più frequente” di episodi del genere. Secca la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “L’allarme ‘razzismo’ è un’invenzione della sinistra – dice -, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città”.

La tensione intanto cresce sempre di più. “Fa paura leggere la frequenza con cui aumentano episodi di razzismo”, afferma lo scrittore Antonio Modaffari. “Era inevitabile che prima o poi accadesse, anche da noi. Il clima di odio declinato in tutte le sue forme ha cominciato a fare capolino anche qui”, dichiara Valentina Speciale, segretaria Prc di Partinico.

Il dibattito si è diffuso anche sul web. Qualcuno afferma che “l’inciviltà e l’ignoranza di questo paese sta rasentando i limiti della decenza e della civile convivenza”; qualcun’altro che “la democrazia si perde poco per volta” e chi aggiunge che “la xenofobia va combattuta “. I commenti, però, non sono tutti a favore delle vittime di queste ripetute aggressioni. “Il ragazzo di colore va difeso? – scrive un utente del web – E a me che un mese fa mi hanno puntato il coltello e fregato il telefono chi mi ha difeso? Se ne devono andare tutti a casa”..