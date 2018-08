Dalle garanzie come Bonucci e Koulibaly fino alle scommesse: occhio a Milenkovic e a Mancini dell'Atalanta

La data dell’asta del fantacalcio si avvicina, ed è tempo per gli appassionati di iniziare a stilare le prime strategie in vista di un momento fondamentale per le sorti della propria squadra. La redazione di Sì24, come al solito, è al fianco dei fantallenatori italiani e prosegue la sua guida all’asta. Dopo i portieri, è il turno dei migliori difensori, e delle possibili scommesse nel reparto arretrato.

I top del ruolo

Inevitabile, quando si parla di top in difesa, dare uno sguardo in casa Juventus. Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro sono tutti nomi di altissimo livello, sui quali puntare a occhi chiusi come punto di riferimento del pacchetto difensivo. Un altro profilo molto amato dai fantallenatori è Kalidou Koulibaly, impostosi come uno dei migliori centrali del campionato nelle ultime stagioni, ma per lui desta qualche incognita in più la tenuta di una retroguardia, quella del Napoli, che nelle amichevoli estive ha mostrato qualche difficoltà, anche per la scarsa copertura offerta dal nuovo centrocampo con Hamsik mediano. De Vrij, nuovo acquisto dell’Inter, è pronto per portare anche a Milano il suo contributo di voti alti e reti, al fianco di Skriniar, anche lui di primissima fascia.

Ottimi giocatori

Rientra in questa categoria chi gioca nelle big ma, per motivi diversi, presenta qualche motivo di dubbio. I romanisti Manolas e Kolarov, per esempio, rischiano qualcosa in più a causa del cambio di portiere, con l’incognita Olsen tra i pali. Per il serbo, poi, è possibile qualche partita di riposo in più rispetto all’ultima stagione. Acerbi alla Lazio ha tutto per far bene, ma è reduce da un’annata tra luci e ombre, mentre Caldara e Romagnoli, sulla carta un’ottima coppia, dipenderanno nella loro resa anche dal rendimento di un Milan tutto da scoprire.

Titolari fissi

Tra i profili più interessanti delle formazioni della media borghesia del campionato, spiccano sicuramente Joachim Andersen e Colley della Sampdoria, due nomi da tenere in considerazione per gli ultimi slot. Masiello e Toloi sono delle garanzie, ma le ultime ottime stagioni rischiano di vedere il proprio prezzo lievitare, mentre German Pezzella, reduce da un ambientamento perfetto in Serie A, vuole confermarsi anche al fantacalcio. Promosso Izzo, che dal passaggio dal Genoa al Toro guadagnerà anche sotto il profilo dei voti in pagella.

Scommesse giovani

Profili, questi, più rischiosi, per occupare gli ultimi slot con una scommessa che, se vinta, potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del fantacalcio. Milenkovic della Fiorentina è un nome in rampa di lancio, Luca Pellegrini della Roma, nonostante la giovane età, potrebbe conquistare molto spazio grazie al turnover. Attenzione anche a Gunter del Genoa, pronto a riprendersi il tempo perso negli ultimi anni: qualche anno fa, al Borussia Dortmund, era uno dei prospetti più interessanti in Europa.