Un 50enne ha sferrato una testata al volto di un capotreno che gli aveva chiesto di esibire il biglietto ad Alviano, in provincia di Terni, . L’uomo aggredito è stato medicato al pronto soccorso di Orvieto e subito dimesso. Il convoglio era partito da Firenze diretto a Roma Tiburtina.

Terni, capotreno aggredito: rintracciato un 50enne

Il capotreno – hanno riferito le Ferrovie – ha riconosciuto l’uomo avendolo già sorpreso in passato senza biglietto. Quando gli ha impedito di salire – sempre in base alla ricostruzione – è stato colpito dalla testata dall’uomo poi fuggito. I passeggeri, un centinaio di persone, sono stati trasferiti su un altro treno con il quale hanno proseguito il viaggio.

Il cinquantenne è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate. Il capotreno, che lo conosceva per averlo già fatto scendere in altre occasioni, è stato medicato in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Sembra che il denunciato fosse noto per avere venduto qualche volta panini sui treni.