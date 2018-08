Uno scandalo, quello della Pennsylvania, che segue le dimissioni del cardinale Theodore McCarrich, accusato di aver abusato minorenni e adulti per decenni

La Chiesa cattolica americana non conosce pace. La corte suprema della Pennsylvania ha infatti deciso di diffondere il rapporto di un gran jury che elenca centinaia di religiosi coinvolti in una grande inchiesta sulla pedofilia. I giudici hanno deciso di diffondere il rapporto con omissis su dettagli e nomi per evitare ricorsi dei preti.

Secondo quanto si apprende, in tutto potrebbero essere 300 i religiosi individuati nell’inchiesta. La divulgazione del rapporto arriva dopo 18 mesi di indagini guidate dall’attorney general statale Josh Shapiro su sei delle otto diocesi e segue quella di un altro grand jury che ha rivelato abusi e insabbiamenti nelle altre due diocesi.

Uno scandalo, quello della Pennsylvania, che segue le dimissioni del cardinale Theodore McCarrich, accusato di aver abusato minorenni e adulti per decenni. Secondo la Post-Gazette di Pittsburg “più di 90 ‘criminali’ saranno elencati nella ex diocesi del cardinale Donald William Wuerl, dal 2006 arcivescovo Metropolita di Washington, considerato una dei consiglieri più vicini a Papa Francesco, membro della Congregazione per la Dottrina della Fede, per il clero, per i vescovi, del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica“.