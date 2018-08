Tre uomini indiani, senza permesso di soggiorno e senza occupazione, sono stati fermati con l'accusa di violenza sessuale su due minorenni

Tre uomini indiani, di 26, 41 e 28 anni, sono stati fermati dal personale delle volanti della polizia di Catania con l’accusa di violenza sessuale su due minorenni. In base alla denuncia della madre di una delle due amiche, vittime della violenza, l’aggressione sarebbe avvenuta in una spiaggia libera. Secondo l’accusa, i tre uomini – che non hanno permesso di soggiorno né un’occupazione – avrebbero molestato le due ragazzine.