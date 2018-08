Il vicepremier lancia un duro attacco al precedente governo, parlando di una "leggina" fatta ad hoc per Autostrade e Renzi replica: "Bugiardo", dice, ma per il Procuratore "al momento non ci sono indagati"

Renzi e Di Maio

È polemica sulla decisione del Governo di revocare la concessione ad Autostrade, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Dopo aver confermato la scelta, il vicepremier Luigi Di Maio lancia un duro attacco al precedente governo, parlando di una “leggina” fatta ad hoc per la famiglia Benetton ma la replica di Matteo Renzi non tarda ad arrivare: “Bugiardo”, risponde l’ex premier.

Intanto il procuratore di Genova afferma che al momento non ci sono indagati. “Al momento le ipotesi di reato sono tutte a carico di ignoti perché bisogna individuare prima le possibili cause”,ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, che sovrintende le indagini sul crollo del ponte Morandi. “Credo siano già state acquisite le immagini della webcam che ritrae il tratto interessato. Dovranno essere esaminate dai colleghi e soprattutto dai consulenti tecnici che si stanno occupando delle indagini”, ha poi aggiunto.

Genova, revoca della concessione ad Autostrade: è polemica

“Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade in barba a qualsiasi forma di concorrenza. Si è fatta per finanziare le campagne elettorali. A me la campagna non l’ha pagata Benetton e sono libero di rescindere questi contratti”, accusa il vicepremier. Immediata la replica di Renzi: “Chi dice che il mio Governo ha preso i soldi da Benetton o Autostrade è tecnicamente parlando un bugiardo. Se lo dice per motivi politici invece è uno sciacallo. Chi ha sbagliato deve pagare. Dire: ‘Revochiamo la concessione’ fa aumentare i like, ma governare è più complicato”.

Secondo Di Maio, il Governo non dovrà pagare alcuna penale. “I venti miliardi di penale si devono pagare quando si straccia un contratto senza motivazione – spiega -. Qui non abbiamo avviato la procedura in maniera immotivata. Se la motivazione è giusta, e per ora ci sono quasi 40 morti, non credo che vadano pagate penali, anche perché farebbero incazzare ancora di più tutte le persone che in questo momento vogliono giustizia non solo a Genova ma in tutt’Italia”. E aggiunge: “Adesso desecretiamo i contratti delle concessioni autostradali. I cittadini non lo sanno ma quei documenti sono secretati e anche noi facciamo fatica a conoscerli”.

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha annunciato che sarà rivista la circolare ministeriale e “le ambulanze non pagheranno più il pedaggio né per i servizi d’urgenza come avviene adesso né per quelli ordinari – dice -. La concessione va rivista. Quello che avviene è paradossale, anche in questi giorni le ambulanze pagano i trasporti ordinari”.

Anche Matteo Salvini ha criticato la presa di posizione di Atlantia sulle conseguenze economiche che avrebbe la revoca della concessione e per il ministro dell’Interno andrebbe rivisto tutto il sistema delle concessioni in Italia. “Atlantia (Autostrade) – dice il vicepremier – riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari, chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova. Dall’alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli del disastro che devono pagare. Il resto non ci interessa: se il governo ieri ha stanziato 5 milioni di euro, fossi in loro metterei sul tavolo 500 milioni. Mettano mano al cuore e al portafoglio”.

Secondo quanto riferito da un portavoce della Commissione europea, l’Ue ritiene che il responsabile della sicurezza sia il concessionario. “Sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sul Trans-European transport network (Tent) – e il ponte Morandi rientra in questa rete europea – nel caso sia gestita da un operatore privato, è il concessionario ad avere la responsabilità della sicurezza e della manutenzione della strada”.