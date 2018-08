Un pullman Flixbus diretto a Berlino è caduto in un fossato al margine della carreggiata autostradale e si è ribaltato

Un pullman Flixbus diretto a Berlino è caduto in un fossato al margine della carreggiata autostradale e si è ribaltato. Lo ha riportato la Bild online. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A19 in Germania e, secondo quanto riferito dall’emittente NTV, 16 persone sarebbero rimaste ferite, tra queste 6 in modo grave.

A bordo del bus c’erano 55 passeggeri. Uno dei feriti è rimasto bloccato tra le lamiere e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente anche se, dalle prime verifiche, sembra che non siano rimasti coinvolti altri mezzi. Al momento l’autostrada in direzione Berlino è stata chiusa al traffico.