È il giorno dei funerali di Stato a Genova per 18 delle 41 vittime causate dal crollo del Ponte Morandi. Alle cerimonia solenne parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Venerdì, invece, è stata la volta delle cerimonie private volute dalle famiglie delle vittime in polemica contro lo Stato. Durante i funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco una parente di una delle vittime ha attaccato: “I ragazzi sono vittime dello Stato assente. Spero che i responsabili paghino”.

Sul luogo della tragedia, però, si scava ancora per il quarto giorno consecutivo per cercare le persone ancora disperse tra le macerie. Questa mattina è stata ritrovata l’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. L’auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41.

Continuano di pari passo anche le indagini per risalire alla causa delle 38 morti accertate. Al momento il cedimento di uno strallo viene ritenuta un'”ipotesi seria” da parte degli inquirenti. Una seria conferma arriva dal racconto di una testimone: “Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l’hanno fatta salire in alto e dopo si e’ spezzata la campata”.

Intanto il governo ha formalmente avviato la procedura di revoca della concessione ad Autostrade. Lo hanno annunciato ieri il premier Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Palazzo Chigi contesta alla società “la grave sciagura” del crollo del ponte di Genova. Eppure il titolo di Atlantia rimbalza bene tanto da guadagnare ieri il 5,68%. La Consob ha quindi avviato accertamenti sull’operatività sul titolo.

“Sulla concessione ad Autostrade per l’Italia la risoluzione rimane l’obiettivo centrale perché è inconcepibile che una tragedia del genere rimanga senza sanzioni esemplari. Ma è tutto il sistema delle concessioni che va ripensato alla radice, in quanto si è fondato su un vergognoso scambio di favori tra vecchia politica e grandi potentati economici, a danno dello Stato e dei cittadini”, afferma il ministro M5S delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervistato da ‘La Stampa’.

“Ci sono finanziamenti ai partiti alla luce del sole di cui tutti sanno e valzer di poltrone che hanno interessato gli ultimi governi. Ma poi ci sono i bilanci segreti di molte Fondazioni politiche, in cui sarebbe interessante andare a mettere il naso. Dall’altra paarte è evidente che è saltata la giusta proporzione tra tariffe imposte ai cittadini e livelli degli investimenti”. Per il dopo Autostrade, dice Toninelli, “ci sono varie ipotesi sul tavolo riguardo allo schema da adottare, ma e’ difficile che lo Stato possa far peggio di quello che abbiamo visto accadere a Genova”.

