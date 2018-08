Il serbo, vincendo, completerebbe il Career Golden Masters. Scontri diretti sul 23-22 per Nole

A un passo dal Career Golden Masters. Novak Djokovic, vincendo la finale di Cincinnati contro Roger Federer, diventerebbe il primo giocatore nella storia del tennis a conquistare tutti e 9 i tornei Masters 1000, un primato che gli è sempre sfuggito a causa del Western & Southern Open, una vera e propria maledizione fino a questo momento.

Per raggiungere la finale, Nole ha dovuto ricorrere a tutta la sua bravura tecnica e mentale, in una semifinale tirata contro Marin Cilic, che ha lottato fino all’ultimo, ma ha ceduto, più di nervi che di gioco, nel momento decisivo del terzo set. Federer, invece, ha beneficiato del ritiro di Goffin, dopo aver vinto il primo set al tiebreak, facendo grandi difficoltà nei game di risposta.

Quella di stasera sarà la 46esima sfida tra i due, la prima in oltre due anni e mezzo, se consideriamo che l’ultimo incontro risale alla semifinale degli Australian Open del 2016. Il conto dei precedenti, in questo momento, è di 23-22 in favore di Djokovic.