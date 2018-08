Non sono da escludere piste che portano a esperienze di vita diverse, come il Giappone o la MLS nordamericana

Un derby di mercato per l’ormai ex principino bianconero. Dopo la rescissione consensuale con la Juventus, in punta di piedi nell’ultimo giorno di mercato, Claudio Marchisio è richiestissimo all’estero. Il Monaco, nei giorni scorsi, era emerso come principale candidata all’acquisto del centrocampista, disponibile a parametro zero, e quella monegasca rappresenterebbe sicuramente una destinazione gradita, anche per ragioni di vicinanza geografica a Torino.

Dalla Spagna, però, rimbalzano le voci riguardanti un derby andaluso tra il Betis e il Siviglia per accaparrarsi le prestazioni dell’ex numero 8 della Vecchia Signora. Non resta da sottovalutare, però, la pista dell’esperienza di vita, con le ipotesi Giappone e Stati Uniti che prendono corpo all’orizzonte.