Asia Argento parla con un amico e racconta cosa è realmente accaduto

Continua la vicenda Argento-Bennett. Nelle ultime ore Asia Argento aveva smentito quanto riportato dal NYT e di avere molestato sessualmente Jimmy Bennett, ora 22enne ma all’epoca dei fatti ancora minorenne. Il sito americano TMZ però ha appena pubblicato foto e sms che farebbero crollare le dichiarazioni dell’attrice come un castello di carta.

Gli sms pubblicati da TMZ

In uno stretto giro di messaggi con un amico che le chiede chiarimenti, Asia Argento racconta la verità. “Il pubblico non sa niente, solo quello che ha scritto il New York Times. Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso”. All’amico che le chiede se si sia trattato di stupro lei risponde: “Ho fatto sesso con lui. Non sapevo fosse minorenne”.

L’amico quindi ribatte che è impossibile che non sapesse la reale età di Bennett avendo lavorato in passato con lui. Lei aggira la domanda e gli racconta di avere avuto un’esperienza simile quando aveva 17 anni. “Quando avevo 17 anni sono stata per anni con un uomo di 33. Ne avevo appena compiuti 17”, spiega.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/y6EeKOdPT7 — TMZ (@TMZ) 22 agosto 2018

L’interlocutore di Asia Argento poi chiede spiegazioni anche sulla foto scattata presumibilmente dopo il rapporto sessuale sul letto di una camera di albergo. “Si vede il mio seno, è tutto. Non prova nulla”. E poi cerca di giustificarsi raccontando che Bennett aveva perso la testa per lei e che la perseguitava. “Non è stato uno stupro, lui era sopra di me – racconta – poi, mi ha detto che ero la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni”.

Asia Argento e il rapporto morboso di Jimmy Bennett

TMZ pubblica poi un messaggio scritto sulla carta intestata dell’albergo scenario dell’abuso e firmato da Bennett: “Ti amo con tutto il cuore”. La Argento spiega: “Mi ha scritto questo biglietto, mi mandava foto di lui nudo il tutto per anni, fino a due settimane prima che arrivassero le sue accuse”.

Poi l’amico le chiede se abbia conservato tutte le conversazioni con Bennett. “E’ tutto su Snapchat”, risponde. Aggiunge poi che il compagno Anthony Bourdain le aveva consigliato di pagare per evitare lo scandalo ma che lei non era completamente d’accordo. “Carrie – spiega la Argento parlando del suo avvocato – non voleva che pagassi, voleva che andassi dalla stampa e dimostrassi che ero stata vittima di un ricatto”.