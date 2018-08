Lo showman smentisce quanto riferito sul mancato accordo con Rai sul suo nuovo spettacolo autunnale

Fiorello smentisce il naufragio dell’accordo con la Rai. In un’intervista all’ANSA infatti lo showman ha ribaltato quanto riferito da Chi. Il settimanale di Alfonso di Signorini aveva fatto sapere che Fiorello, come era stato anticipato, non sarebbe tornato in tv tantomeno nel prime time di Rai 1 a causa di un mancato accordo su trattative burocratiche e organizzative.

La smentita di Fiorello sul suo show in Rai

“Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando”, ha dichiarato all’ANSA rompendo il silenzio sulla vicenda. Lo show, secondo indiscrezioni mai confermate, sarebbe dovuto andare in onda in quattro puntate trasmesse, tra novembre e dicembre, da un palatenda allestito nell’area di Tor di Quinto (come era avvenuto con il Fiorello Show andato in onda nel 2009 da un teatro tenda costruito a Piazzale Clodio, ndr.).

Lo showman siciliano ha precisato però che esiste ancora “qualche intoppo burocratico da risolvere” e che questo non comprometterà i suoi progetti in casa Rai. Nella zona di Tor di Quinto infatti, come riferisce Tv, Sorrisi e Canzoni, sarebbe in atto un’indagine giudiziaria su precedenti abusi edilizi che potrebbe portare al sequestro dell’area.”Nessuno aveva mai dato conferma dello show – ha spiegato -, tanto che non era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti, quindi non era mai stata comunicata una data ufficiale“.

Pronostici e speranze

Riguardo alle notizie riferite da Chi sottolinea: “Non sto dicendo addio alla Rai, anzi sono prontissimo”. E poi: “Non è vera inoltre la notizia che la Rai non gradiva la location, anzi, al contrario, la Rai si stava adoperando affinché si potesse usare l’area che però aveva qualche problema burocratico da risolvere, cosa che ha fatto solo slittare la preparazione della trasmissione a data da destinarsi”.

Ha poi concluso fiducioso: “Non appena i nuovi vertici si insedieranno, potremo risolvere i problemi e lo show si farà“.