Sul caso di nave Diciotti – ferma al porto di Catania con 177 migranti a bordo in attesa di sbarco – “siamo stati contattati dall’Italia domenica, e da allora siamo entrati in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione rapida. I contatti sono ancora in corso”, afferma Tove Ernst, portavoce della Commissione europea per la Migrazione, che aggiunge: “Continuiamo a lavorare, in modo tale che le persone a bordo possano essere sbarcate il prima possibile. Per noi è un imperativo umanitario“.

Migranti, Toninelli: “Soluzione per i 177 sulla Diciotti”

Entro la giornata di mercoledì potrebbe arrivare la soluzione per il caso dei 177 migranti da giorni a bordo della nave Diciotti. La nave della Guardia costiera è ormeggiata già da tempo nel porto di Catania in attesa di indicazioni per lo sbarco. “Spero vivamente che venga dato all’Italia l’aiuto che merita e che venga fatto nelle prossime ore”, ha spiegato infatti il ministro Danilo Toninelli nella serata di martedì. Intanto, la Procura di Agrigento indaga per illecito trattenimento.