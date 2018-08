Harry e Meghan a passeggio nel parco mano nella mano o sorridenti mentre bevono un caffè in un pub londinese. I duchi di Sussex non sono in libera uscita ma si tratta della trovata pubblicitaria del museo delle cere di Madame Tussauds.

OMG! Harry and Meghan gave us a sneak peek into what a #DayInTheLife of the Royal newlyweds is like and all we can say is… #CoupleGoals! 😍👑 #FamousFun pic.twitter.com/XD3qPcy1TW

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) 23 agosto 2018