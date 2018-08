Domani sarà il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, tra le teste di serie dell'ultimo slam stagionale

Si apriranno oggi pomeriggio, alle 17 italiane, gli US Open 2018, ultimo slam della stagione tennistica. Un torneo che può dire tanto sul nostro movimento, in grande crescita nell’anno solare, grazie alla conferma di Fabio Fognini – potenzialmente ancora in corsa per un posto alle Finals di Londra – e alle rivelazioni Marco Cecchinato e Matteo Berrettini.

Guardando alle sfide di primo turno, nella giornata di oggi Andreas Seppi sarà impegnato contro Sam Querrey, uno dei beniamini di casa, alle prese con una delle sue peggiori stagioni negli ultimi anni. L’altoatesino parte sfavorito, ma nel corso degli anni ha abituato a grandi sorprese nei major. Test contro uno statunitense anche per le ambizioni di Matteo Berrettini, che trova Denis Kudla, bombardiere in grande crescita in stagione.

Proibitivo il compito di Paolo Lorenzi, che affronta Kyle Edmund, testa di serie numero 16 dello slam newyorkese, mentre l’unica donna italiana in tabellone principale, Camila Giorgi, si trova di fronte la wild card classe 2002 Osuigwe, con vista su un secondo turno contro Venus Williams. Ci prova il lucky loser Lorenzo Sonego, ripescato al primo turno contro Gilles Muller dopo aver perso nell’ultimo round di qualificazioni.