Il video pubblicato su Instagram

Sylvester Stallone si prepara per interpretare nuovamente uno dei suoi personaggi storici, Rambo. Il quinto film della serie arriverà nelle sale americane nell’autunno 2019, ma l’attore ha già iniziato gli allenamente intensivi, come dimostrano i video caricati sul suo profilo Instagram.

“Anche se hai raggiunto una certa età non vuol dire che devi sentirla l’età…”, scrive. Dopo 11 anni da Rambo 4, l’attore sembra più in forma che mai.

Della trama di questo nuovo film si conoscono pochi dettagli, ma dalle prime indiscrezioni si sa che il protagonista si è ormai ritirato dalla vita d’azione in un piccolo ranch in Arizona. Un giornalista lo coinvolge però nel salvataggio di un gruppo di ragazze rapite da un signore della prostituzione messicano e questo lo trascina in una nuova sanguinosa avventura.