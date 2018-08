Il centrocampista giallorosso lascia la Capitale dopo cinque stagioni. Affare da 25 milioni più bonus

La notizia era ormai nell’aria da un paio di giorni, adesso sono arrivati anche i crismi dell’ufficialità. Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Marsiglia, che ha completato l’acquisto del centrocampista olandese dalla Roma per 25 milioni di euro più 3 di bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra.



“Viene dall’acqua per accendere il fuoco” si legge nel simpatico video postato dal club francese sui propri social per presentare l’acquisto di Strootman, che a Marsiglia ritroverà il suo vecchio mentore Rudi Garcia, che lo volle già nella Capitale cinque anni fa. La Roma, dal canto suo, ha salutato l’olandese con un video con le migliori immagini della sua esperienza in giallorosso.