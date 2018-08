Una rovesciata che resterà negli occhi degli appassionati per tanti anni, e non solo. Il goal segnato da Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium, con la maglia del Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League, è stato votato dagli utenti del sito ufficiale della UEFA come il più bello della scorsa stagione, battendo la concorrenza delle reti di Payet (Europa League) ed Eva Navarro (Europei Under 17 femminili).

Un riconoscimento salutato sui social dal fuoriclasse portoghese, che anche grazie all’ovazione tributatagli quella sera dallo Stadium decise di passare alla Juventus al termine della stagione, iniziando la sua avventura nel nostro campionato.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 agosto 2018