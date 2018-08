Il presidente francese, in visita in Finlandia, accusa coloro che "dicono che tutti i problemi vengono dall'Ue. Questi non sono quelli che vengono chiamati populisti, sono i demagoghi"

No ai populisti e ai demagoghi. È questo “l’urlo” del presidente francese, Emmanuel Macron, contro coloro che “vogliono prendere l’Europa in ostaggio utilizzando la demagogia”. Macron, in visita ad Helsinki, accusa coloro che “dicono che tutti i problemi vengono dall’Ue: un ponte crolla? È colpa dell’Europa. Siete preoccupati perché ci sono immigrazioni dall’Africa? È colpa dell’Europa. Questi non sono quelli che vengono chiamati populisti, sono i demagoghi“.

Crollo Ponte, la posizione di Macron

Al termine della visita, il presidente francese ha voluto sottolineare che “c’è chi dimentica quello che l’Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la divisione, la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa”. Per coloro che Macron ha definito “i demagoghi” c’è “la menzogna di Stato per cui le nostre responsabilità come dirigenti non esistono e sono sempre rigettate su altri. Su uno strano leader che decide al nostro posto”.