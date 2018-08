Secondo quanto riferito da BfmTv, la denuncia sarebbe stata presentata da una giovane attrice e ballerina di una ventina d'anni. L'attore nega ogni addebito

Guai in vista per l’attore francese Gerard Depardieu. La procura di Parigi ha infatti aperto un’indagine preliminare a suo carico per “stupro e violenza sessuale“. Lo riferiscono fonti giudiziarie dopo una denuncia presentata lunedì contro la star del cinema.

Il suo avvocato, Me Hervè Temime, nega però “ogni aggressione, ogni stupro”. Secondo quanto riferito da BfmTv, la denuncia sarebbe stata presentata da una giovane attrice e ballerina di una ventina d’anni.

