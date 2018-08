Barbara D'Urso spiega cosa è accaduto e rassicura i suoi fan

Barbara D’Urso è fuori pericolo. Dopo l’annuncio del suo malore in tanti si sono preoccupati per la sua salute ma la conduttrice, al momento impegnata sul set della “Dottoressa Giò”, ha voluto rassicurarli subito.

“Voglio ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di apprensione ma preciso che sto bene!!”, scrive in un post Instagram la D’Urso. E spiega: “Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese, le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla”.

Barbara D’Urso sulle fake news

Parla infatti di presunte fake news e sottolinea: “Su internet gira persino la foto di un’auto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!! 5 giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”.

Da lunedì 3 settembre infatti Barbara D’Urso tornerà negli studi Mediaset al timone di Pomeriggio 5.