La catena Costa Coffee, la seconda più grande nel mondo e la prima nel Regno Unito, è stata acquistata per 5,1 miliardi di dollari (circa 4,4 miliardi di euro) dalla Coca Cola, ovvero per un prezzo che è 16 volte più alto dei guadagni lordi realizzati quest’anno. Costa Coffee è un’azienda britannica di caffé con sede a Dunstable, nel Bedfordshire.

Coca Cola si prende Costa Coffee

È stata fondata nel 1971 dai fratelli Sergio e Bruno Costa, italiani immigrati da Parma in Gran Bretagna negli anni ’60, che realizzarono una torrefazione a Lambert per rifornire i ristoranti locali e i negozi specializzati di caffé tostato italiano. Nel 1995 è stata acquistata da Whitbread per 19 milioni di sterline mentre ora incassa 3,9 miliardi di sterline con 3.800 negozi distribuiti in 32 Paesi.

La società può contare anche su 8.000 self service: “Quello delle bevande calde era uno dei pochi segmenti rimasti del settore bibite nel quale Coca Cola non aveva un marchio globale – ha detto il Ceo di Coca Cola James Quincey annunciando l’acquisto – Costa ci dà l’accesso a questo mercato attraverso una piattaforma forte”.