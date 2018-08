La franchigia texana scarica così il pesante contratto del lungo ex Pelicans, una zavorra per il salary cap

Forse non riuscirà a vincere un titolo NBA, ma non si può dire che Daryl Morey non ci stia provando in tutti i modi. Il general manager degli Houston Rockets, negli ultimi anni, ha abituato a mosse ambiziose, e questa offseason non fa eccezione. Nella giornata di oggi il dirigente texano ha chiuso con i Phoenix Suns uno scambio che gli ha permesso, finalmente, di scaricare i 20 milioni di dollari annui di contratto di Ryan Anderson, un peso per il salary cap della franchigia.

A fare il percorso inverso, due giocatori che, per motivi diversi, possono avere molto da dare a Houston: Brandon Knight, che pur reduce dalla rottura del crociato resta una guardia molto utile in uscita dalla panchina, e il talento ancora da sgrezzare di Marquese Chriss.