Cristiano Ronaldo va a caccia del primo goal in Italia sul campo del Parma, nell'anticipo del sabato

Neanche il tempo di archiviare la settimana europea, con preliminari e sorteggi, che è già il tempo di tornare in campo per la terza giornata di Serie A, prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Subito, nell’anticipo del venerdì, un big match, con il Milan di Gattuso che va a caccia dei primi punti della stagione contro la Roma, reduce dal pari rocambolesco con l’Atalanta.

Sabato, riflettori puntati sul Tardini di Parma, dove Cristiano Ronaldo cerca il primo goal con la maglia della Juventus, dopo due prestazioni in chiaroscuro. La grande delusione di questo avvio di stagione, l’Inter di Spalletti, affronta il Bologna, mentre tra le gare domenicali spicca la sfida tra Sampdoria e Napoli.

I risultati della 3a giornata

Milan-Roma 0 – 0

Bologna-Inter (sabato ore 18:00)

Parma-Juventus (sabato ore 20:30)

Fiorentina-Udinese (domenica ore 18:00)

Atalanta-Cagliari (domenica ore 20:30)

Chievo-Empoli

Lazio-Frosinone

Sassuolo-Genoa

Sampdoria-Napoli

Torino-SPAL

La classifica

Juventus 6

Napoli 6

SPAL 6

Sassuolo 4

Udinese 4

Atalanta 4

Roma 4

Fiorentina 3*

Genoa 3*

Empoli 3

Parma 1

Bologna 1

Cagliari 1

Frosinone 1

Inter 1

Torino 1

Milan 0*

Sampdoria 0*

Lazio 0

Chievo 0

* una partita in meno