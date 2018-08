Ultimo giorno di mercato in entrata per tanti paesi europei: Francia, Turchia, ma anche Germania e Spagna

Ultimo giorno di mercato intenso, non in entrata ma in uscita, per alcuni club italiani. Il Torino, dopo aver definito la cessione di Niang in prestito al Rennes, ha chiuso anche per Adem Ljajic al Besiktas, come annunciato qualche minuto fa dal club turco, dopo che il fantasista ex di Roma e Inter ha effettuato le visite mediche di rito.

Adem Ljajic, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.@AcibademSaglik pic.twitter.com/EEMW5CqaRe — Beşiktaş JK (@Besiktas) 31 agosto 2018



Proprio l’Inter, invece, ha ceduto in prestito Yann Karamoh al Bordeaux, come confermato in maniera velata da Spalletti, che in conferenza stampa aveva parlato di “opportunità per giocare di più da titolare”. A far compagnia al giovane nerazzurro, sull’aereo per la Francia, Andreas Cornelius, che paga a caro prezzo l’errore dal dischetto nel playoff di Europa League con il Copenaghen.

Il danese, infatti, alla luce della mancata partecipazione alle coppe europee dell’Atalanta, risultava in esubero per il club orobico, già abbastanza intasato nel reparto offensivo, e si trasferisce al Bordeaux con la formula del prestito.