Ancora la Liguria protagonista per un evento nefasto. Una parte del campanile di Beverino (La Spezia) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine. Parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante o automobilista. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l’area, con la strada provinciale che è stata chiusa al traffico.

La circolazione non ha risentito dell’incidente perché le auto hanno potuto deviare all’interno di un parcheggio adiacente. La cella campanaria è stata interessata solo parzialmente dal crollo, ma dovrà essere oggetto di accurate verifiche tecniche da parte delle autorità assieme al resto della struttura.