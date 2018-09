Secondo quanto emerso, il piccolo stava giocando con alcuni amichetti nella piscina dell'hotel quando per cause ancora da accertare il suo corpo è stato visto risalire

Tragedia in Ogliastra, in provincia di Nuoro, dove un bambino di 7 anni è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Secondo quanto emerso, il piccolo stava giocando con alcuni amichetti nella piscina dell’hotel quando per cause ancora da accertare il suo corpo è stato visto risalire ed è stato subito soccorso.

Nuoro, bimbo di 7 anni annega in piscina

Per più di un’ora i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il bambino, ma è stato inutile. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell’hotel, i carabinieri sono poi arrivati nell’albergo per avviare gli accertamenti, raccogliere le testimonianze e ricostruire così l’intera drammatica vicenda.