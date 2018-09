Asia Argento e lo chef si erano conosciuti nel 2016 proprio sul set di "Parts unknown"

La Cnn ha deciso di cancellare gli episodi di “Parts unknown” in cui Asia Argento appariva con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida a giugno. Dopo lo scandalo sulle molestie nei confronti del minorenne Jimmy Bennett che ha travolto l’attrice, l’emittente ha deciso di eliminare l’immagine di Asia da tutti dagli archivi.

“Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di Asia Argento, la Cnn non manderà più in onda gli episodi di ‘Parts unknown’ in cui compare, almeno fino a nuova decisione”, si legge in un comunicato.

Asia Argento e lo chef si erano conosciuti nel 2016 proprio sul set di “Parts unknown”, durante la registrazione dell’ottavo episodio dal titolo “Roma”, puntata ora cancellata insieme a una sull’Italia del Sud e una dell’undicesima stagione su Hong Kong.