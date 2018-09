Cristiano è in corsa anche per il Premio Puskas per il goal dell'anno, tra gli allenatori Deschamps, Zizou e Dalic

Ronaldo vs Salah vs Modric, atto secondo. Dopo il primo round del premio per l’UEFA Player of The Year, vinto dal centrocampista del Real Madrid con grande disappunto del portoghese, la sfida si rinnova per il FIFA “The Best” erede del FIFA World Player dopo la separazione con gli organizzatori del Pallone d’Oro di France Football. Un test importante per le ambizioni del croato, che dopo esser stato votato miglior giocatore dei Mondiali culla il sogno dell’en plein.



Per quanto riguarda gli altri premi, i candidati al trono di miglior allenatore dell’anno sono Zinedine Zidane, vincitore della terza Champions League consecutiva con i Blancos, e i due finalisti degli ultimi Mondiali, Deschamps e Dalic.

Per il premio Puskas, che viene attribuito all’autore del più bel goal della stagione, Ronaldo sarà in lizza grazie alla rete segnata proprio contro la Juventus in Champions League, con lui anche Messi, Cheryshev, Quaresma e Pavard, che hanno realizzato alcune delle reti più belle in Russia, e ovviamente la rovesciata di Bale in finale di Champions League.