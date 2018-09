Un regalo per i suoi 16 anni

Carlos Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric ha fatto il suo debutto su Instagram. È stato il regalo del padre per il suo sedicesimo compleanno.

“Per comunicare le mie idee, per stare al passo con i tempi e soprattutto per comunicare ciò che penso e ciò che reputo che gli altri debbano sapere. Sarà un profilo dove i contributi saranno decidi da me”, ha detto Carlos. In poche ore il 16enne ha superato i 90 mila follower.

“Amore mio, perché? Mi piange il cuore”, ha scritto la madre, la modella croata con la quale si sono anche scambiati dei messaggi in lingua.

“Nooooo, ti prego. Non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupo. Proteggilo, ti prego, non farlo”, ha continuato la Moric rivolta al suo ex che ha replicato: “È una sua scelta. Ha 16 anni e ha il diritto di vivere la sua età”.