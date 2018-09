Il ballerino mostra su Instagram il suo fisico scolpito

Vito Conversano, ballerino di Amici nell’edizione 2010 – 2011, fa coming out e mostra ai suoi follower il suo compagno Daniele.

Chi lo segue già da tempo avrà notato foto dei due, ma recentemente Vito si è voluto esporre in modo molto chiaro, scrivendo, a corredo di una foto di loro due mentre si scambiano un bacio: “Oggi il pregiudizio è ormai parte della nostra società! Ma l’amore non ha sesso, non ha forma… Tutti abbiamo un cuore. La felicità indiscussa di un essere umano non deve mai essere giudicata… ma rispettata!! Sono felice, siamo così…Io amo il mondo. E grazie a Dio che viviamo la nostra vita per come siamo e non chiusi in una repressione… (Il mio cuore vive) e per sempre sarà così….!”.

Guardando il profilo Instagram di Vito, per chi lo ricorda ad Amici è quasi impossibile riconoscerlo. La corporatura esile ha lasciato il posto ha un fisico scolpito e con diversi tatuaggi. Vito adesso si è appassionato al fitness e lavora come ragazzo immagine il locali LGBT. Ma soprattutto, è innamorato!