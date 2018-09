L'Italia figura nella lista nera dei 20 paesi più sedentari al mondo. Il 41,4%, infatti, non svolge attività fisica a sufficienza

L’Italia figura nella lista nera dei 20 paesi più sedentari al mondo. Il 41,4%, infatti, non svolge attività fisica a sufficienza: sono soprattutto le donne, il 46,6% a non muoversi, seguite dal 36,2% degli uomini. I dati sono stati divulgati dall’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) che ha coinvolto 1,9 milioni di partecipanti in 168 paesi e lo studio è stato pubblicato sulla rivista The Lancet Global Health.

Nel mondo sono in totale 1,4 miliardi gli adulti che non fanno attività fisica secondo i livelli raccomandati (150 minuti di attività ad intensità moderata). Per attività fisica si intende non solo il tempo passato in palestra o facendo corsa ma anche il lavoro in casa o gli spostamenti fatti per andare a lavoro.

Nel 2016, circa una donna su tre (32%) contro meno di un uomo su 4 (23%) non arriva a praticare i livelli raccomandati di attività fisica, pari ad almeno 150 minuti di attivita’ moderata, o 75 minuti ad intensità più vigorosa per settimana.