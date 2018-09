Botswana, trovati 87 corpi di elefanti uccisi dai bracconieri

Una strage senza precedenti di elefanti: trovate 87 carcasse vicino a una riserva in Botswana. A denunciare il fatto l’associazione Elephants Without Borders. Con 130mila elefanti, il Botswana è stato descritto come l’ultimo rifugio di questi animali in Africa, mentre la caccia all’avorio continua a imperversare in tutto ...