Mancano solo gli ultimi dettagli per definire l'acquisto del club, di proprietà della famiglia Colombo

Hanno regalato trent’anni di trofei al Milan, adesso sono pronti per una nuova avventura, con colori diversi. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani di nuovo insieme, nelle vesti di proprietario e dirigente del Monza, attualmente militante nel campionato di Serie C. Mancano solo i dettagli, infatti, per definire l’acquisto del club brianzolo, attualmente di proprietà della famiglia Colombo.

Proprio a Monza, ormai quarant’anni fa, Galliani aveva iniziato la propria carriera da dirigente sportivo, prima di diventare una figura chiave del Milan, come amministratore delegato e, negli ultimi anni, con l’addio di Braida, di fatto plenipotenziario del Diavolo, braccio esecutivo della proprietà.