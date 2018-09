Camomilla è alla ricerca di persone con ambizione, passione e che sappiano lavorare in squadra mettendo alla prova il proprio talento

Camomilla, azienda italiana produttrice di abbigliamento ed accessori moda, è stata fondata a Milano nel 1983 da Grazia e Maurizio Belloni, compagni di lavoro e di vita. I primi prodotti creati furono soprattutto borse, zaini, portafogli ed altri accessori moda, in seguito cominciarono a realizzare anche abbigliamento femminile. Negli anni duemila nascono i primi Store a Milano, Roma e Verona e nel 2009 Camomilla approda nel mercato europeo di Francia, Spagna e Portogallo, inoltre possiede 200 punti vendita in franchising. Camomilla è alla ricerca di persone con ambizione, passione e che sappiano lavorare in squadra mettendo alla prova il proprio talento. (Clicca qui per continuare a leggere la notizia)