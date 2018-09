La Ducati dello spagnolo stampa il miglior tempo sul circuito romagnolo. Marquez cade nel Q2

Jorge Lorenzo è ormai il dominatore delle qualifiche. Anche nel GP di San Marino, in programma domani sul circuito di Misano Adriatico, il maiorchino partirà dalla pole position, dopo aver stampato un impressionante 1:31:600 con un giro capolavoro. A fargli compagnia, in prima fila, un ottimo Jack Miller e Maverick Vinales.

Qualifiche condizionate da una caduta, invece, per Marc Marquez, finito a terra nel momento di massimo sforzo per strappare la pole position al suo futuro compagno di squadra e autore del quinto tempo alle spalle di Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi, ancora deludente, si deve accontentare del settimo posto in griglia.