Si è concluso il Fesival del cinema di Venezia e il Leone d'oro è andato al film Roma di Alfonso Cuarón.

Sono stati assegnati oggi i premi del 75º festival del cinema di Venezia: il Leone d’oro, il premio più importante, è andato al film Roma, di Alfonso Cuarón. I fratelli Coen hanno vinto il premio per la Miglior sceneggiatura, per La ballata di Buster Scruggs; Olivia Coleman, che recita in The Favourite, ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice; Willem Dafoe, che recita in At Eternity’s Gate, quella per il miglior attore.

La giuria era composta da Christoph Waltz, Taika Waititi, Naomi Watts, Malgorzata Szumowska, Trine Dyrholm e Nicole Garcia. Il presidente era Guillermo del Toro, che l’anno scorso vinse il Leone d’Oro (e poi l’Oscar) con La forma dell’acqua.

I premi principali del festival del cinema di Venezia

Leone d’oro per il miglior film: Roma di Alfonso Cuarón

Gran premio della giuria: The Favourite di Yorgos Lanthimos

Leone d’argento per la miglior regia: Jacques Audiard per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Olivia Coleman per The Favourite

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Willem Dafoe per At Eternity’s Gate

Miglior sceneggiatura: Joel Coen ed Ethan Coen per La ballata di Buster Scruggs

Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Baykali Ganambarr per The Nightingale

Premio speciale della giuria: The Nightingale di Jennifer Kent

Miglior film della sezione Orizzonti: Manta Ray di Phuttiphong Aroonpheng

Premio Leone del futuro per la miglior opera prima: The day I lost my shadow di Soudade Kaadan