L'ingegner Bruno Santoro si è dimesso dalla Commissione ispettiva del Mit perché indagato. Il vicepremier Di Maio: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa, non faremo ricostruire a loro"

Botta e risposta tra il ministro Danilo Toninelli e il governatore della Liguria, Giovanni Toti in merito alla ricostruzione del ponte Morandi a Genova.

Toti ha chiesto al governo di fare presto. “Io non voglio fare polemiche, la mia unica richiesta al governo è facciamo in fretta”, ha spiegato Toti che continua a dialogare con Autostrade in contrapposizione alla linea dell’esecutivo. “Si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio. Non faccia politica su Genova”, aveva detto in precedenza Toninelli attaccando il governatore.