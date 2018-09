Chi schierare e chi evitare in questo weekend di campionato, dopo la pausa per le nazionali

Dopo una lunga, interminabile, pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo per la quarta giornata, la prima con la suddivisione delle partite con il nuovo modello che prevede solo tre gare alle 15 della domenica. Quel che conta, però, è il ritorno del fantacalcio, ed ecco, perciò, i consigli a cura della redazione di Sì24 su chi schierare e chi tenere fuori dal vostro undici titolare in questo weekend di campionato, insieme alle probabili formazioni.

INTER – PARMA

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Consigliati: Handanovic, Skriniar, Nainggolan, Perisic, Gagliolo, Stulac, Gervinho, Inglese.

Sconsigliati: D’Ambrosio, Gagliardini, Sepe, Iacoponi, Gobbi, Barillà.

NAPOLI – FIORENTINA

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Consigliati: Ospina, Koulibaly, Allan, Milik, Insigne, Milenkovic, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone.

Sconsigliati: Hysaj, Mario Rui, Hamsik, Dragowski, Vitor Hugo, Biraghi, Eysseric.

FIORENTINA – SAMPDORIA

Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Consigliati: Salamon, Maiello, Perica, Ciano, Audero, Andersen, Ekdal, Quagliarella.

Sconsigliati: Sportiello, Brighenti, Ghiglione, Hallfredsson, Bereszynski, Murru, Barreto, Ramirez.

ROMA – CHIEVO

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Consigliati: Olsen, Manolas, Cristante, Under, Dzeko, Sorrentino, Rossettini, Obi, Birsa.

Sconsigliati: Karsdorp, Fazio, Pellegrini, Cacciatore, Bani, Radovanovic, Stepinski.

GENOA – BOLOGNA

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.

Consigliati: Zukanovic, Romulo, Criscito, Piatek, Skorupsi, De Maio, Pulgar, Falcinelli.

Sconsigliati: Marchetti, Biraschi, Pereira, Bessa, Danilo, Mattiello, Poli, Santander.

JUVENTUS – SASSUOLO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng.

Consigliati: Szczesny, Cancelo, Alex Sandro, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Magnani, Locatelli, Boateng.

Sconsigliati: Khedira, Pjanic, Consigli, Marlon, Ferrari, Duncan, Rogerio, Berardi.

UDINESE – TORINO

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Mandragora, Behrami, Fofana; De Paul, Lasagna, Machis.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Baselli, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Consigliati: Nuytinck, Mandragora, De Paul, Lasagna, Izzo, Soriano, Iago Falque, Belotti.

Sconsigliati: Scuffet, Samir, Behrami, Machis, Moretti, Baselli, Berenguer.

EMPOLI – LAZIO

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Consigliati: Silvestre, Pasqual, Krunic, Zajc, Caputo, Strakosha, Acerbi, Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile.

Sconsigliati: Terracciano, Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Wallace, Radu, Lulic.

CAGLIARI – MILAN

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Consigliati: Srna, Castro, Barella, Pavoletti, Romagnoli, Kessié, Bonaventura, Higuain, Calhanoglu.

Sconsigliati: Cragno, Romagna, Padoin, Ionita, Calabria, Musacchio, Biglia.

SPAL – ATALANTA

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

Consigliati: Cionek, Lazzari, Kurtic, Antenucci, Mancini, Masiello, Freuler, Gomez, Zapata.

Sconsigliati: Gomis, Felipe, Missiroli, Fares, Petagna, Palomino, Hateboer, Gosens.