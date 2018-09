miss italia 2018 vince carlotta maggiorana

Attrice e ballerina ha recitato con Brad Pitt e Sean Penn

Miss Italia 2018 è la marchigiana Carlotta Maggiorana, 26 anni. In gara con il numero 12 e il titolo di Miss Marche, Carlotta Maggiorana ha conquistato il titolo battendo nella finalissima a due Fiorenza D’Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania, in gara con il numero 29. Il terzo posto è andato a Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un incidente in motorino, attaccata nelle ultime settimane sui social.

Chi è Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana, attrice e ballerina, non è nuova al grande e piccolo schermo. Ha infatti recitato con Brad Pitt e Sean Penn nel film Tree of life, con Leonardo Pieraccioni in Un Fantastico via vai e nella fiction Mediaset L’Onore e il rispetto. E’ stata inoltre valletta in Avanti un altro e in Paperissima ed è stata anche inviata per il mondiale di Superbike del 2016.

Il momento più atteso è finalmente arrivato: Miss Italia 2018 è… La numero 12, Carlotta Maggiorana! 😍😍🤩@La7tv #MissItalia pic.twitter.com/s7AXjktsjh — Miss Italia (@_MissItalia) 17 settembre 2018

Polemica su Chiara Bordi

Spazio anche alla polemica durante l’edizione trasmessa su La7 e condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Facchinetti, dopo l’eliminazione di Chiara Bordi, si è rivolto agli haters che l’hanna criticata e insultata dicendo: “Siete dei deficienti”.

Foto da Twitter